Shakhtar de Luís Castro mantém o registo perfeito na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, consolidou neste domingo a liderança do campeonato ucraniano de futebol, ao vencer por 2-0 no estádio do Dnipro, em jogo da 10.ª jornada da prova.

O tricampeão ucraniano marcou os dois golos a abrir e a fechar o encontro, por intermédio do avançado brasileiro naturalizado ucraniano Junior Morais, aos quatro minutos, e do médio brasileiro Taison, aos 83’.

A equipa de Donetsk, que venceu todos os jogos disputados no campeonato (30-6 em golos marcados e sofridos), tem 10 pontos de vantagem sobre o Desna, que poderá ainda ser igualado pelo Dínamo de Kiev na segunda posição.