Golo de Éder coloca o Lokomotiv na liderança da liga russa

Um golo do internacional português Éder ajudou neste domingo à vitória do Lokomotiv Moscovo na recepção ao Tula, por 2-1, na 12.ª jornada da liga russa de futebol, elevando o clube da capital à liderança conjunta da prova.

Éder fez o primeiro golo, de cabeça, aos nove minutos, antes de Kangwa empatar, dois minutos depois, e Miranchuk fechar o resultado, de penálti, aos 45+2, deixando o Lokomotiv com 26 pontos, os mesmos do Zenit de São Petersburgo e do Rostov, que bateu o CSKA Moscovo por 3-1 e impediu a equipa da capital de subir à liderança isolada.

Horas antes, o Zenit, que na quarta-feira venceu por 3-1 o Benfica para a Liga dos Campeões, foi ganhar a casa do Ural, também por 3-1, e chegou à frente do campeonato, compondo um trio que lidera em conjunto a prova.