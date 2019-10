Benfica apura-se para a terceira ronda da Taça EHF

O Benfica qualificou-se para a terceira eliminatória da Taça EHF em andebol, ao vencer os croatas do RK Dubrava por 34-16, em encontro da segunda mão da segunda ronda, disputado em Lisboa.

Depois do triunfo tangencial de sábado (29-28), também no Pavilhão n.º 2 do Estadio da Luz, os “encarnados” resolveram a questão do apuramento na primeira parte do encontro deste domingo, que terminaram a vencer por 12 golos (20-8).

O sorteio da terceira eliminatória realiza-se a 15 de Outubro e os jogos estão agendados para 16 e 17 de Novembro (primeira mão) e 23 e 24 do mesmo mês (segunda mão).