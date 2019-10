Morreu Ginger Baker, baterista lendário

Ginger Baker, 80 anos, músico “vibrante” e baterista que quis transformar o rock, morreu na manhã deste domingo no hospital em que se encontrava internado há já vários dias. A notícia chegou via Twitter e Facebook e foi depois confirmada pela filha. Tinha 80 anos e uma carreira em que se revelou, escreve o editor de música do diário The Guardian, “um dos mais brilhantes, versáteis e turbulentos bateristas da história da música britânica”.

