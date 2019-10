Milhares de professores juntam-se em Lisboa: “Próximo Governo vai ter que lidar connosco”

Cada bandeira, sua cor e reivindicação. “Concursos justos": roxo; “aposentações justas": preto; “municipalização não": vermelho; “gestão participada": castanho. Este sábado é dia de reflexão mas também Dia Mundial do Professor por isso a classe decidiu organizar uma concentração em Lisboa. Pelas 16h, milhares desciam a Avenida da Liberdade com as suas reivindicações a serem expressas de forma mais contida do que o habitual — mas não silenciadas, como se pode verificar.

“Isto não é uma manifestação, é um desfile”, avisava a professora Isabel Jesus, que veio de Viseu, com o cachecol ao pescoço no qual tem a inscrição Dia Mundial do Professor e as siglas FNE — Federação Nacional dos Sindicatos de Professores — e cores a reproduzir as da bandeira de Portugal.

A expectativa em relação a esta concentração era grande, sobretudo por acontecer em dia de reflexão. Em Setembro, a Comissão Nacional de Eleições disse que enviaria para o Ministério Público qualquer violação à lei eleitoral que proíbe actos de propaganda eleitoral no dia de reflexão para as eleições legislativas.

O 5 de Outubro é Dia Mundial dos Professores, criado pela UNESCO em 1994 para chamar a atenção da importância do seu papel. A Fenprof, o maior sindicato de professores português, tinha afirmado não haveria discursos e que o objectivo era assinalar a data que se celebra todos os anos. Na altura o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou: “É um acto público anual neste dia e não deve deixar de ser por haver eleições”.​ A expectativa era de que milhares de professores saíssem à rua, o que se verifica.

“O Dia Mundial do Professor é hoje. E também não era um problema [acontecer em dia de reflexão] porque nunca viemos apelar ao voto em alguém ou contra alguém nas manifestações”, disse ao PÚBLICO Mário Nogueira durante o desfile.

Entre bandeiras e t-shirts amarelas, a professora da Guarda Stela Aparício explica ao PÚBLICO que veio lutar pela dignidade da profissão e exigir respeito. “Hoje é dia do professor independentemente de haver eleições amanhã. O momento é importante para que as pessoas percebam que há esta união e que a luta não acabou”, afirma. E para passar a mensagem, acrescenta: “O próximo Governo vai ter que lidar connosco.”

No final não estão previstos discursos, apenas breves saudações aos professores dirigidas pelos dois secretários-gerais das duas federações de professores, Mário Nogueira, da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação (FNE).

Rejuvenescimento da classe

Este ano o lema do dia escolhido pela Internacional da Educação — que reúne organizações sindicais de todo o mundo — foi o rejuvenescimento e valorização da profissão docente e por isso os sindicatos aproveitaram o momento para marcar algumas das suas principais reivindicações. O tema do envelhecimento da classe profissional esteve várias vezes na agenda.

Numa mensagem conjunta publicada na página da Internet da Fenprof ​, organizações como a UNESCO e a UNICEF escrevem que “sem uma nova geração de professores motivados, milhões de alunos serão privados ou continuarão a ser privados do seu direito a uma educação de qualidade”. E sublinham que “como o ensino é uma profissão mal remunerada e subvalorizada, é muito difícil atrair e reter talentos.”

Segundo Mário Nogueira, no final do desfile está prevista a aprovação de uma moção para entregar ao próximo Governo e aos partidos que elegerem deputados com um caderno reivindicativo que passa por exigências como um regime especial de aposentação, a revisão dos horários de trabalho, o combate à precariedade ou a recuperação integral do tempo de serviço congelado. Apesar da votação de Maio no Parlamento, que negou a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos professores, os sindicatos continuarão com estas reivindicações. “O próximo Governo ficará a saber que estes são os aspectos que queremos negociar. Não se dirige a nenhum partido, dirige-se a todos.”