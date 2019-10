“A grande revolução é uma mesa na rua”

Quando Ivam Cabral ocupou uma praça de São Paulo onde poucos ousavam passar, viu nascer uma revolução. A chave da mudança​ estava na ocupação do espaço público, aprendera-o em Lisboa nos anos 1990, na apropriação da cidade., no acender a luz como gesto político. Com a companhia de teatro Os Satyros primeiro, fundada com Rodolfo García Vázquez, e uma Escola de Teatro mais tarde, ajudou a mudar centenas de vidas através da arte. E devolveu ao Brasil um espaço perdido. Breve conversa com o actor e dramaturgo brasileiro que vai estar no Porto, a 10 de Outubro, para falar de arte inclusiva. Ou será acessível?

Continuar a ler