Marcelo chama atletas a Belém para contagiar jovens com o gosto pelo desporto

Alguns dos rostos mais conhecidos do atletismo, judo, vela, surf, futebol, hóquei em patins, ténis, basquetebol e motociclismo vão estar na casa da Presidência nas próximas semanas, no Programa Desportistas no Palácio de Belém, que arranca esta terça-feira com Rosa Mota, a eterna campeã que em 1988 ganhou a medalha de ouro na maratona de Seul, na Coreia do Sul.

Depois do êxito dos programas dedicados a escritores, jornalistas e cientistas, a Presidência da República estendeu o convite a 14 desportistas nacionais que passarão por Belém ao longo do primeiro período do ano lectivo que agora começou. A iniciativa teve uma enorme adesão por parte das escolas do 3.º ciclo e do ensino secundário.

A assessora da Presidência da República para a Educação, Isabel Alçada, revelou que a iniciativa tem como objectivo “aprofundar o interesse dos jovens pelas diferentes modalidades desportivas, através de encontros e momentos de diálogo entre alunos e atletas, cujo trabalho muito tem contribuído para a valorização social da prática desportiva e prestigiado o país”. Numa nota divulgada pela Presidência afirma-se que, “com esta iniciativa, o Presidente da República sublinha a importância das políticas de promoção do desporto e da actividade física, enquanto contributo para o desenvolvimento equilibrado das pessoas e das sociedades contemporâneas”.

Para além de Rosa Mota, fazem parte do painel de convidados Jorge Fonseca e Telma Monteiro (judo), Luís Figo (futebol), João Rodrigues e Joana Pratas (vela), João Sousa (ténis), Frederico Morais “Kikas” (surf), Patrícia Mamona e Nélson Évora (atletismo e triplo salto), Elisabete Jacinto (automobilismo), Ângelo Girão (hóquei em patins), Ticha Penicheiro (basquetebol) e Miguel Oliveira (motociclismo).

Para a primeira sessão, marcada para o início da tarde de terça-feira, são esperadas em Belém mais de duas centenas de alunos de várias escolas do país que vão querer saber tudo sobre o percurso da campeã olímpica.

O judoca Jorge Fonseca, que em Agosto se sagrou campeão do mundo na categoria de - 100 kg ao vencer o russo Niyaz Ilyasov em Tóquio, está muito entusiasmado e orgulhoso com o inesperado convite do Presidente da República. “Sinto-me muito honrado com o convite que acontece numa altura que ainda estou a desfrutar dos louros da vitória que alcancei recentemente em Tóquio”, diz.

Ao PÚBLICO, Jorge Fonseca conta que nunca esteve pessoalmente com Marcelo Rebelo de Sousa, por quem tem um “carinho especial”, e afirma que vai aproveitar o Programa Desportistas para o conhecer e falar um pouco com ele. Quanto aos alunos, espera estar à altura das suas perguntas e já antecipa algumas: “Acho que me vão perguntar porque é que, quando me disseram que era campeão do mundo, comecei a dançar.”

A primeira experiência do judoca natural de São Tomé e Príncipe com alunos aconteceu há dias na Escola Básica de Vasco da Gama, no Parque das Nações, onde foi bombardeado com perguntas dos estudantes.

Isabel Alçada revela que os programas que a Presidência da República realizou destinados a escritores, jornalistas e cientistas tiveram “um imenso sucesso” e prevê que esta edição com os desportistas não seja diferente. “A enorme adesão que teve, mal tornámos pública a iniciativa, faz adivinhar uma grande participação”, vaticina a assessora, revelando que a sessão com a atleta Rosa Mota realizar-se-á no picadeiro no antigo Museu dos Coches.

A carregada agenda do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nem sempre lhe permite participar nestes encontros. Mas sempre que pode marca presença, juntando-se aos alunos, o público-alvo destes programas de Belém, e aos convidados, registando o momento com as habituais selfies.

O Programa Desportistas no Palácio de Belém estreia-se com Rosa Mota e encerra também com uma mulher: Joana Pratas. O judoca Jorge Fonseca estará em Belém na terça-feira seguinte, dia 17. Os convidados seguintes são João Henriques e Telma Monteiro, que estarão em Belém no dia 22, a horas diferentes, tal como acontecerá com João Sousa e Luís Figo, no dia 29. Ticha Penicheiro e Nélson Évora marcam presença na tarde de 3 de Dezembro, a horas diferentes. Uma semana depois, Miguel Oliveira e Joana Pratas encerraram o Programa Desportistas no Palácio de Belém.