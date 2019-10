Centenas de pessoas na despedida a “um dos pais da democracia”

Debaixo do olhar atento, e triste, de centenas de pessoas, incluindo turistas, a urna que transportava Diogo Freitas do Amaral entrou esta tarde no carro funerário coberta pela bandeira nacional e adornada com cinco botões de rosa brancos - um por cada filho e mais um pela mulher. O cortejo fúnebre saiu depois do Mosteiro dos Jerónimos e seguiu, em marcha lenta pela Avenida da Índia, rumo ao cemitério da Guia, em Cascais.

Várias vezes ministro e líder fundador do CDS-PP durante, Diogo Freitas do Amaral não teve direito a funeral de Estado, reservado para figuras da mais elevada hierarquia do Estado, mas quase. O velório realizou-se na sexta-feira e no sábado, e contou com a presença das mais altas personalidades do país, anteriores e actuais, que fizeram questão de se despedir da família e de “um dos pais da democracia”, como foi repetido.

Na missa, celebrada pelo bispo auxiliar de Lisboa na Igreja de Santa Maria de Belém (nave central do Mosteiro dos Jerónimos), marcaram presença familiares, amigos, conhecidos, as mais altas individualidades do país e 20 professores catedráticos, envergando as suas becas. À mesma hora, Marcelo Rebelo de Sousa devia estar nas cerimónia de elevação de D. Tolentino de Mendonça a cardeal, no Vaticano, mas devido à amizade de 50 anos com Freitas do Amaral, decidiu ficar em Lisboa.

Uma guarda de honra, constituída por uma companhia conjunta a três pelotões, estandarte nacional e banda da armada espera, entretanto, a chegada do cortejo fúnebre a Cascais. A entrada do féretro no cemitério será acompanhada pela marcha fúnebre e, depois, por três salvas de G3, seguidas por 19 salvas de artilharia executadas pelo exército, como informou a Presidência da República.

Quando o Presidente entregar a bandeira nacional à família, terminará a cobertura dos órgãos de comunicação social, sendo a restante cerimónia reservada.