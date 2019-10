Seis elefantes morrem ao tentarem salvar-se uns aos outros na Tailândia

Seis elefantes morreram ao tentarem salvar-se uns aos outros, depois de caírem numa cascata no Parque Nacional Khao Yai, na Tailândia. Segundo as autoridades tailandesas, o incidente ocorreu depois de uma cria de elefante ter escorregado e caído na cascata Haew Narok. Os restantes membros da manada terão tentado salvar a cria, acabando por cair e morrer afogados.

As autoridades foram chamadas ao local no sábado, cerca das 3h (hora local), tendo sido informadas de que um grupo de elefantes estava a bloquear uma estrada perto da cascata, referiu à BBC o Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas (DNP) da Tailândia.

Passadas três horas, as autoridades avistaram o cadáver de um elefante, com cerca três anos, junto à cascata Haew Narok, e cinco elefantes adultos mortos nas proximidades.

Dois outros elefantes foram ainda encontrados com vida, perto da cascata. Os animais foram retirados do local pelas autoridades tailandesas e encontram-se a ser monitorizados, garantiu à BBC Khanchit Srinoppawan, chefe do Parque Nacional Khao Yai.

Porém, estes dois elefantes poderão ter dificuldades em sobreviver, explicou Edwin Wiek, fundador da organização não-governamental Wildlife Friends Foundation Thailand, uma vez que estes animais dependem das suas manadas para se protegerem e procurarem comida. Além disso, os elefantes mostram sinais de sofrimento perante a perda de membros do grupo, passando por uma fase de luto.

“É como perder metade da família”, sublinhou Edwin Wiek.

Esta não é a primeira vez que tal acontece. Segundo a BBC, em 1992, oito elefantes morreram depois de caírem na mesma cascata.

Estima-se que existam actualmente cerca de sete mil elefantes-asiáticos na Tailândia e mais de metade vivem em cativeiro.