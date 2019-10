Já existe uma app para veres os graffitis de Barcelona em realidade aumentada

Com a aplicação Beyond the Street Art, a arte urbana de Barcelona ganha vida. Só precisas de fazer download e, através do mapa interactivo, procurares os graffitis pela cidade espanhola. Quando os encontrares, basta apontares a câmara para veres os graffitis animados no teu telemóvel. A aplicação de realidade aumentada permite ainda assistir a vídeos dos artistas a pintá-los.

Ao portal Traveler, Katrina Affleck, Emanuel Fortunati e Luke Shahinian, também eles artistas, contam que “as ruas de Barcelona serviram de inspiração à criação deste projecto”. A aplicação gratuita já foi descarregada centenas de vezes e visa “criar uma ponte entre o artista e o público, criando um diálogo aberto que nunca havia sido possível numa escala tão grande”, adianta Katrina, ao mesmo site. Até agora, a equipa animou 15 graffitis, espalhados pelos bairros Gótico e Born, em Barcelona, mas todas as semanas são adicionados novos conteúdos.

Neste momento pode ser utilizada em Barcelona, mas a ideia é alargá-la a Berlim, Lisboa e Londres já nos próximos meses. “É o primeiro aplicativo de arte de rua de realidade aumentada”, assumiram os criadores, empolgados, ao El Periódico.

Mais populares A carregar...

Beyond the Street Art foi sobretudo inspirada nos graffitis de cinco artistas, Cane, Konair Zinkete, BL2A e El Pez – a aplicação foi, aliás, apresentada ao público em Agosto no aniversário deste último, assinalado na galeria Base Elements, em Barcelona. El Pez – em português, O Peixe – é conhecido pelos seus graffitis de peixes sorridentes. Começou a pintar na cidade de Barcelona, mas rapidamente se tornou conhecido a nível europeu e mundial: o seu trabalho pode inclusive ser visto no documentário sobre Banksy, Exit Through the Gift Shop.