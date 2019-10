Freitas de Amaral

Militante do PCP de Outubro de 1975 a Fevereiro de 1986, data em que me desfiliei desse partido na área sindical e posteriormente na área técnica por ocasião da eleição para Presidente da República de Mário Soares, recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento dessa última personalidade da “democracia cristã à portuguesa”, que juntamente com Adriano Moreira constituía o último bastião do centro-direita que merecia um grande respeito.

Adversário da liderança do professor Freitas de Amaral como militante de base por ocasião do governo AD em 1980-1982 e depois nas eleições presidenciais que o opuseram a Salgado Zenha e Mário Soares, via sempre com admiração o tom de moderação dos seus argumentos embora deles discordasse. Só tive oportunidade de me encontrar com ele uma vez na Cordoaria Nacional em 2010 quando exercia funções de ministro dos Negócios Estrangeiros do governo Sócrates. De Freitas do Amaral uma palavra de apreço ainda sobre a sua faceta de escritor, que eu pude apreciar parcialmente com a biografia do rei D. Afonso Henriques e a peça sobre Viriato.

José Manuel Graça Dias, Algés

João Miguel Tavares

J M Tavares em dois artigos seguidos dedica um a atacar ad hominem Carlos César e A Santos Silva com base em algo que equivale a uma teoria da conspiração. Eles estariam conspirando conta a democracia liberal. o artigo de quinta-feira, vem com um cenário de um futuro ataque do PS ao Ministério Público para alegadamente se vingar. Com base no “diz que disse” do Expresso sobre o que pensam os responsáveis do PS. Não por acaso nenhum, responsável do PS se pronunciou nesse mesmo sentido invocado pelo Expresso, antes pelo contrário. É isto a qualidade jornalística e de opinião a que temos direito? O orador do 10 de Junho não consegue ir acima do diabo? Não há ângulos outros bem menos conspirativos para abordar a actualidade política e no caso o PS? Ou é uma urgência e mesmo imperativo nacional calar os ditos do PS e impedir a dita retaliação contra o MP que JM Tavares anuncia?

José E. Freitas, Bruxelas

Braima Dabó

Enquanto se vão verificando demasiado casos de falta de humanismo e solidariedade para com o seu semelhante, ainda há excepções como o da atleta da Braima Dabó, natural da Guiné Bissau, aluno do Politécnico de Bragança e atleta do modesto Mais Atlético Clube, que numa corrida de 5000 metros inserida nos Mundiais de Atletismo, no Qatar, apercebendo-se que um seu colega de corrida se encontrava num verdadeiro estado de exaustão, voltou para trás, abdicando da sua classificação e quase pegando nele ao colo com grande sacrifício físico, ambos cortaram a meta, dando-lhe a primazia na chegada.

Mais tarde em entrevista televisiva, viu-se a modéstia do “herói” e o agradecimento sincero do beneficiário. Este simples caso de solidariedade, camaradagem e humanismo, devia servir de exemplo àqueles/as que se esquecem de quem está ao seu lado, salvaguardando os/as que, sem alarde, praticam o bem.

Carlos Leal, Lisboa