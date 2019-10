Autoridades iraquianas levantam recolher obrigatório mas mortes continuam

Apesar de as autoridades terem suspendido o recolher obrigatório imposto em Bagdad na passada quinta-feira, são já 72 as mortes confirmadas em sequência dos protestos nas ruas de Bagdade nos últimos dias. Na sexta-feira, a contestação fez-se ouvir um pouco por todo o país, com as autoridades a manterem a dureza: de acordo com a Reuters, snipers da polícia dispararam contra os que participam nas manifestações desde terça-feira, contra a corrupção, o desemprego e a falta de serviços públicos básicos, como água e electricidade.

As autoridades impuseram um recolher obrigatório em todo o país, limitando ainda a utilização de Internet. A restrição à liberdade de movimento foi suspensa na capital, mantendo-se, porém, em algumas das províncias que oferecem maior resistência.

Citada pela Reuters, a televisão estatal anunciou que membros do gabinete do primeiro-ministro se reuniram com os líderes dos protestos. O primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi e o Presidente, Barham Salih, ouviram as reivindicações e prometeram mudanças. Para este sábado estava agendada uma reunião do parlamento iraquiano para discutir as exigências dos manifestantes.

A violência marcou os protestos desde o primeiro dia: na terça-feira, pouco mais de um milhar de pessoas juntou-se Praça Tahrir, em Bagdade. Alguns dos participantes tentaram abrir caminho até à Zona Verde, uma área sob fortes medidas de segurança onde os edifícios governamentais e dos Estados Unidos se concentram. A polícia usou primeiro gás lacrimogéneo, mas, depois, começaram os disparos, registando-se a primeira morte. Enfurecidos, alguns dos manifestantes retribuíram na mesma moeda e recorreram às armas pessoais (comuns no país) para disparar sobre a polícia.

A polícia denunciou a existência de atiradores infiltrados na multidão, responsáveis pela morte de vários agentes.

Na quarta-feira, segundo dia de protestos, tinham sido cinco as pessoas mortas pela polícia, enquanto outros 300 manifestantes tinham sofrido ferimentos. No terceiro dia, foram mortos 3 manifestantes. A forte repressão policial valeu uma repreensão pública do grande ayatollah Ali Al-Sistani, uma das maiores autoridades do islão xiita, ao primeiro-ministro iraquiano. “É de lamentar ter havido tantas mortes, feridos e destruição”, disse Al-Sistani numa carta lida por terceiros num sermão em Kerbala.

O desemprego jovem ronda os 25% no Iraque: jovens licenciados desempregados compõem a maioria dos manifestantes. A taxa de desemprego geral fica-se pelos 8%, num país em que as interrupções no fornecimento de electricidade são recorrentes e existem partes do país sem água potável.