Cidadãos disposto a trabalhar com socialistas depois das eleições para evitar novo bloqueio

O líder do Cidadãos, Albert Rivera, disse este sábado que está aberto à possibilidade de fazer um pacto com os socialistas depois das eleições legislativas de 10 de Novembro, para evitar um possível novo bloqueio como o que obrigou o país a realizar a sua quarta eleição em quatro anos.

“Temos que nos encontrar para pôr o que nos une acima do que nos divide”, disse Rivera no seu primeiro comício, em Madrid, a cinco semanas das eleições.

No mês passado, o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, líder do PSOE, convocou eleições para 10 de Novembro depois de não ter conseguido apoios para a sua investidura após as eleições de Abril. O Podemos, que propôs uma coligação aos socialistas, não aceitou apoiar um governo de Sánchez, o Cidadãos e o PP vetaram a investidura de Sánchez.

As sondagens indicam que o resultado da votação pode voltar a não garantir maioria a qualquer bloco.

O líder dos Cidadãos disse, no seu discurso, que telefonará a Casado na noite eleitoral, se a direita conseguir votos suficientes para ser governo, mas pela primeira vez disse que haverá uma chamada para Sánchez.

“Telefonarei ao PSOE e a Pedro Sánchez para nos sentarmos a conversar e falar das reformas. Se os espanhóis decidirem que é Pedro Sánchez quem deve governar e nos enviarem para a oposição, o meu compromisso mantém-se: apoiarei as reformas de Estado apesar de não governarmos”, disse Rivera, pondo de lado uma coligação com o PSOE (que deixa em aberto com o PP) mas garantindo um pacto com os socialistas durante a legislatura.