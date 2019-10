Bernie Sanders sofreu ataque cardíaco na terça-feira

O candidato presidencial norte-americano Bernie Sanders, senador do Vermont, sofreu um enfarte do miocárdio na terça-feira durante uma acção de campanha em Las Vegas, no estado do Nevada, segundo confirmou esta sexta-feira a sua campanha. A hospitalização de Sanders devido a uma indisposição já tinha sido noticiada, mas só agora foi revelado que o senador independente sofreu um ataque cardíaco.

Sanders teve alta esta sexta-feira e deverá manter-se afastado da campanha durante os próximos dias, apesar de manter na sua agenda a participação no debate democrata de 15 de Outubro.

No campo democrata, o favorito à nomeação para candidato presidencial em 2020 continua a ser Joe Biden (26,3% das preferências dos eleitores do Partido Democrata, segundo a média das sondagens publicada pelo site RealClearPolitics), que no entanto está a perder terreno nas sondagens para Elizabeth Warren (24%). Sanders surge em terceiro lugar com 16,8% das preferências.