“A ideia de que britânicos e europeus vão continuar grandes amigos depois do ‘Brexit’ é errada”

O currículo de Mark Malloch-Brown não acaba. Lorde britânico, antigo número dois de Kofi Annan nas Nações Unidas, ex-secretário de Estado do Governo trabalhista de Gordon Brown, presidente da organização civil remainer Best for Britain e consultor na empresa Eurasia Group, o muito experiente diplomata é uma voz de autoridade na avaliação de fenómenos políticos com o “Brexit” e dos novos movimentos sociais e eleitorais do nosso tempo.

