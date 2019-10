Porto. Autocarro despista-se e choca contra outro autocarro e dois veículos ligeiros

Um autocarro despistou-se este sábado à noite, chocando contra outro autocarro e dois veículos ligeiros de passageiros junto à Praça da Batalha, no Porto, disse ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O acidente não provocou vítimas, registando-se apenas danos materiais.

O veículo pesado “entrou em despiste” e bateu contra outro autocarro de passageiros e dois carros na Rua Augusto Rosa, na freguesia da Sé. O alerta foi dado às autoridades às 22h04, avançou a mesma fonte do CDOS do Porto.

Para o local foram mobilizados 12 elementos, apoiados por três veículos, do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. As operações de limpeza já terminaram e os bombeiros desmobilizaram pelas 22h23, revelou ao PÚBLICO fonte da corporação.