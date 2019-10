A Geórgia e a Arménia para além das montanhas

Quando Deus fez o mundo, perguntou a todos os povos do planeta em que zona queriam viver mas os georgianos, demasiado ocupados a comer e a beber, não lhe responderam. Furioso, o Todo-Poderoso estava prestes a enviá-los para as trevas. No entanto, o tamada – mestre tradicional responsável pelos brindes em todas as celebrações georgianas – disse-lhe que tinham estado a louvar o seu trabalho e que, de qualquer maneira, não se importavam de ficar sem abrigo se essa fosse a vontade divina. Sensibilizado pela resposta, Deus entregou-lhes o pedaço de terra que estava a guardar para si próprio – o Cáucaso.

