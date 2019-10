Primeiras fotos subaquáticas do Porto das Lajes revelam destruição do Lorenzo

O NRP Setúbal, que se encontra em missão no arquipélago dos Açores, navegou para a ilha das Flores esta sexta-feira para "auxiliar nos trabalhos de recuperação do Porto das Lajes", que foi destruído pela passagem do furacão Lorenzo, e prestar apoio logístico". ​"Ao aproximar-se da ilha", o navio da Marinha Portuguesa "efectuou o reconhecimento inicial do local e registou as primeiras imagens subaquáticas do Porto das Lages recolhidas pelos mergulhadores de bordo", diz a instituição em comunicado.