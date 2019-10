O país despediu-se de Freitas do Amaral

Centenas de pessoas, incluindo turistas, assistiram este sábado ao funeral de Diogo Freitas do Amaral. A urna que transportava o seu corpo entrou este sábado à tarde no carro funerário coberta pela bandeira nacional e adornada com cinco botões de rosa brancos – um por cada filho e mais um pela mulher. O cortejo fúnebre saiu depois do Mosteiro dos Jerónimos e seguiu, em marcha lenta, pela Avenida da Índia rumo ao cemitério da Guia, em Cascais.

Várias vezes ministro e líder fundador do CDS-PP, Diogo Freitas do Amaral não teve direito a funeral de Estado, reservado para figuras da mais elevada hierarquia do Estado, mas quase. O velório realizou-se na sexta-feira e no sábado, e contou com a presença das mais altas personalidades do país, anteriores e actuais, que fizeram questão de se despedir da família e de “um dos pais da democracia”.