Morreu Manuel Ferreira de Oliveira, antigo presidente da Galp

O ex-presidente executivo da Galp e da Unicer, Manuel Ferreira de Oliveira, morreu este sábado, aos 70 anos, anunciou a Universidade do Porto numa nota publicada no seu site e confirmou ao PÚBLICO o gabinete de comunicação da Galp. O gestor tinha sido professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

Manuel Ferreira de Oliveira foi presidente do Conselho de Administração e do Conselho Executivo do Grupo Petrogal até 2000. Posteriormente, assumiu a presidência do Conselho de Administração e foi Presidente Executivo da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A (actual Super Bock Group).

Em 2006, Ferreira de Oliveira assumiu a função de administrador executivo e COO no Grupo Galp Energia, tendo ocupado depois os cargos de Presidente Executivo (CEO) e Vice-Presidente do Conselho de Administração até 2015.