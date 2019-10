“Temos mais chefes do que líderes”. Oito frases de Manuel Ferreira de Oliveira

“A minha natureza diz-me sempre que amanhã vai ser melhor do que hoje. Nasci assim. É essa a força interna que tento transmitir aos que trabalham comigo.” 2006, entrevista à TSF

“Não é possível trabalhar na refinaria para quem tem problemas cardíacos, porque operamos sem saber qual o preço do produto amanhã”.” 2011

“Entendam o que é ser líder. Um líder é um dinamizador de uma equipa, uma pessoa que é capaz de pensar o curto, médio e o longo prazo em simultâneo e tem em si energia suficiente para fazer o que quer fazer e levar os outros a acompanhá-lo nessas grandes tarefas.” 2016, entrevista ao Portal da Liderança

“Nós, infelizmente, temos mais chefes, gestores, do que líderes. A verdade também é que a cultura de uma liderança qualificada tem vindo a ser desenvolvida por muitas instituições e empresas. Começa-se a sentir um progresso enorme na cultura de liderança no nosso país.” 2016, entrevista ao Portal da Liderança

“Um dos atributos de qualquer pessoa que pretende liderar é a transparência. E não há ninguém que seja perfeito. O reconhecimento imediato dos erros é a melhor forma de exprimir os fundamentos da sua transparência”. 2016, entrevista ao Portal da Liderança

“Neste momento, estamos a operar as refinarias com margens negativas, isto é, estamos a sofrer ainda mais do que os consumidores”. 2011

“As contas devem ser o que são e não o que deveriam ser”. 2017, no primeiro Congresso dos Gestores Portugueses

“Pedem-nos a alma e tudo o mais.” 2015, criticando a “onda de legislação” e impostos que dizia afectarem a Galp