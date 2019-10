Inglaterra já está apurada, o Japão está quase

A Inglaterra tornou-se neste sábado na primeira selecção a garantir um lugar nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de râguebi. Os ingleses bateram a Argentina, por 39-10, e vão discutir com a França o 1.º lugar no Grupo C. Muito perto do apuramento está o Japão, que continua 100% vitorioso após derrotar Samoa, por 38-19. A Austrália não teve problemas em ultrapassar o Uruguai: 45-10.

Com uma derrota na estreia contra a França, o confronto com os ingleses em Tóquio era o tudo ou nada para os Pumas. O favoritismo, no entanto, era da Inglaterra e as esperanças da Argentina ruíram quase por completo ao fim de duas dezenas de minutos.

Apesar de terem começado bem - Benjamin Urdapilleta colocou os argentinos a vencer, por 3-0 -, a Inglaterra reagiu de imediato e passou para a frente com um ensaio de Jonny May, aos 8’.

Como se previa, o jogo era intenso e físico, e a meio da primeira parte uma placagem alta do segunda-linha Tomas Lavanini atingiu o capitão inglês Owen Farrell na cabeça. Após ver as imagens, o árbitro galês Nigel Owens não teve dúvidas e cumpriu as novas regulamentações da World Rugby. Pela quinta vez, um jogador era expulso no Mundial 2019.

Com mais um homem em campo, a Inglaterra acentuou ainda o seu domínio e o jogo perdeu interesse. Antes do intervalo, mais dois ensaios de Elliot Daly (35') e Ben Youngs (41') colocaram o resultado em 15-3. As dúvidas sobre quem seria o vencedor terminavam.

Apesar da habitualmente garra argentina, o domínio territorial da Inglaterra manteve-se no início dos últimos 40 minutos e com a bola quase sempre perto da área de 22 metros dos Pumas, o quarto ensaio não demorou a aparecer: George Ford (44') garantiu o ponto de bónus para a selecção comandada pelo australiano Eddie Jones.

A partir daí, os ingleses ficaram com a cabeça no jogo da próxima semana com a França, o que permitiu que os argentinos repartissem a posse de bola e conseguissem um ensaio de consolação: Matías Moroni, aos 70’.

A reacção dos Pumas apenas serviu para espicaçar de novo os ingleses, que voltaram a assumir o controlo e marcaram mais dois ensaios - Jack Nowell (73') e Luke Cowan-Dickie (79') – que colocaram a diferença final em 29 pontos (39-10).

Com a terceira vitória em três jogos, a Inglaterra, que há quatro anos a jogar em casa falhou pela primeira vez a presença nos quartos-de-final, é a primeira equipa a garantir matematicamente a qualificação para a fase seguinte do Mundial 2019. A Argentina, que foi 3.ª classificada em 2007 e 2015, ficará afastada se neste domingo a França derrotar Tonga.

Foto

Em Toyota, o Japão não garantiu o apuramento, mas ficou perto de se tornar a primeira selecção asiática a marcar presença nos quartos-de-final de um Mundial de râguebi. Mesmo sem o nível exibicional atingido na surpreendente vitória contra a Irlanda, os nipónicos voltaram a deixar uma excelente imagem.

Contra os samoanos, os “Brave Blossoms” estiveram sempre no comando da partida e ao intervalo já venciam por 16-9 – ensaio japonês marcado por Timothy Lafaele, centro nascido em Samoa. Na segunda parte, o Japão teve sempre o triunfo na mão, mas pareceu estar longe do desejado ponto de bónus.

No entanto, depois de Kazuki Himeno (53') fazer o segundo ensaio dos asiáticos, Fukuoka (75') e Kotaro Matsushima na “bola de jogo” garantiram os quatro toques de meta para o Japão. Com os cinco pontos somados, os “Brave Blossoms” vão defrontar na última jornada a Escócia com uma certeza: se perderem por menos de oito pontos e impedirem os escoceses de marcarem quatro ensaios, garantem um lugar nos quartos-de-final.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Grupo D, a Austrália cumpriu a sua obrigação e venceu o Uruguai, por 45-10. Num jogo com pouca história, os Wallabies marcaram sete ensaios - Dane Haylett-Petty (5’ e 67'), Jordan Petaia (23'), Tevita Kuridrani (30’ e 45'), Will Genia (52'), James Slipper (60') – e a 15 minutos do fim venciam por 45-3.

Em cima do final da partida, uma jogada bem trabalhada pelos avançados uruguaios com quase 20 fases de ataque foi concluída pelo terceira-linha Manuel Diana, fixando o resultado em 45-10.