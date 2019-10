Everton e Tottenham voltam a perder

Um golo de penálti de James Milner aos 90+5 minutos deu neste sábado a vitória ao Liverpool na receção ao Leicester, por 2-1, na oitava jornada da Premier League, e manteve a campanha 100% vitoriosa dos “reds”. Everton, de Marco Silva, e Tottenham, de Mauricio Pochettino, voltaram a perder.

Um golo do senegalês Mané, aos 40 minutos, “empurrou” os “reds” para a oitava vitória em outros tantos jogos, ameaçada por um tento de Maddison, aos 80, para a equipa de Ricardo Pereira, que foi totalista na visita a Anfield, antes de Milner aproveitar uma falta de Albrighton para consumar o triunfo.

Num jogo fechado, em que as equipas lutaram por oportunidades, a formação de Jurgen Klopp, vice-campeã em título e campeã europeia, acabou por resgatar os três pontos ao cair do pano, liderando agora com 24 pontos, com os “foxes” em terceiro lugar, de forma provisória, com 14.

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, sofreu a terceira derrota seguida na “Premier League”, em casa do Burnley, que venceu com um tento solitário de Hendrick, seguindo em 17.º lugar, com seis pontos.

Com André Gomes em casa a partir dos 84, a expulsão de Seamus Coleman, aos 56, acabou por condicionar os “toffees”, enquanto a equipa de Sean Dyche subiu ao quarto lugar provisório, com 12 pontos.

O Aston Villa foi a casa do Norwich golear por 5-1, com golos de Wesley, por duas vezes, Grealish, Hourihane e Douglas Luiz, com Drmic a marcar o “tento de honra” do Norwich, subindo a 14.º.

Antes, o Tottenham marcou passo na luta pela liderança e voltou a perder, numa semana em que foi goleado pelo Bayern Munique, por 7-2, na Liga dos Campeões, num jogo em que o guarda-redes Hugo Lloris se lesionou com gravidade.

Lloris foi substituído pelo argentino Paulo Gazzaniga à passagem do minuto oito, depois de, aos três, ter sofrido uma queda aparatosa, já no interior da baliza, quando foi surpreendido por um cruzamento que originou o primeiro golo da formação local, marcado pelo compatriota Neal Maupay.

O irlandês Aaron Connolly ampliou a vantagem para o Brighton, aos 32, e fechou a contagem já no segundo tempo, aos 65, colocando ponto final numa série de cinco encontros sem vencer do Brighton.

Watford e Sheffield United empataram sem golos, num dia em que West Ham e Crystal Palace se defrontam pelas 17:30, num dérbi londrino.

No domingo, o campeão Manchester City recebe o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, enquanto o Arsenal, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, joga em casa com o Bournemouth, o Chelsea visita o Southampton e o Manchester United visita o Newcastle.