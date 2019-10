Domingos Duarte marca na derrota do Granada no Santiago Bernabéu

O português Domingos Duarte estreou-se neste sábado a marcar pelo Granada, mas não impediu a derrota da sua equipa no Santiago Bernabéu, por 4-2, resultado que permiti ao Real Madrid consolidar a liderança da Liga espanhola de futebol, à oitava jornada.

O francês Karim Benzema inaugurou o marcador, aos dois minutos, e o belga Eden Hazard marcou o primeiro golo com a camisola “blanca”, aos 45’+1’, antes de o croata Luka Modric dilatar a vantagem, aos 61’.

Na “ressaca” do empate com o Club Brugge (2-2), para a Liga dos Campeões, os madridistas não “ganharam para o susto” perante o surpreendente segundo classificado, que reduziu pelo venezuelano Darwin Machis, aos 69 minutos, de grande penalidade, e pelo central luso Domingos Duarte, aos 78’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contudo, o colombiano James Rodríguez consumou o triunfo do Real Madrid, 90’+2’ minutos, batendo o guarda-redes português Rui Silva e mantendo os “merengues” isolados no topo da prova, com 18 pontos, agora mais quatro do que o Granada, que pode perder a vice-liderança nesta ronda.

No primeiro jogo do dia, o Levante, com o central português Rúben Vezo entre os titulares, colocou fim a uma série de quatro jogos sem vitórias e bateu por 2-1 o lanterna-vermelha Leganés, que contou com o lateral internacional luso Kévin Rodrigues nos instantes finais.

Marti Roger e o ex-portista José Campaña marcaram para o conjunto de Valência, aos 45’+2’ e 49 minutos, respetivamente, enquanto o dinamarquês Martin Braithwaite reduziu para o Leganés, aos 76’, e ainda desperdiçou o empate, ao falhar uma grande penalidade, aos 80.