Belenenses vence Supertaça masculina, Sporting ganha a feminina

O Belenenses, na variante masculina, e o Sporting, em femininos, venceram neste sábado a Supertaça em râguebi. Em jogos disputados nas Caldas da Rainha, a equipa do Restelo derrotou a Agronomia, por claros 46-3, enquanto a formação sportinguista bateu o Benfica, por 17-0.

O frente a frente entre as duas equipas que dominaram a última temporada do râguebi masculino português foi dominado pelo Belenenses, que não deu hipóteses aos rivais da Tapada da Ajuda, conquistando assim pela quinta vez a Supertaça.

Na primeira parte, os “azuis” marcaram três ensaios – Tomás Sequeira (15’), José Santos (24’) e Duarte Azevedo (26’) – e ainda viram na “bola de jogo” Sebastião da Cunha aumentar a vantagem para 24-3, com um excelente pontapé de ressalto executado praticamente sob a linha do meio-campo.

Na segunda parte, a supremacia do Belenenses manteve-se e, aos 55’, um ensaio-penalidade a castigar uma placagem alta colocou a vantagem do “XV” de Belém em 31 pontos (34-3). Nos últimos minutos, dois ensaios de Rodrigo Marta colocaram o resultado num expressivo 46-3.

No duelo feminino, o Sporting iniciou bem a defesa do título de campeão ao derrotar o rival Benfica. As sportinguistas venceram as benfiquistas por 17-0 e conquistaram pela segunda vez consecutiva a Supertaça.