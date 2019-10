O vídeo que mostra o momento tenso entre Costa e um popular

No último dia de campanha, no Terreiro do Paço, em Lisboa, António Costa exaltou-se e chamou “provocador” a homem que o interpelou dizendo que estava de férias durante os incêndios de Pedrógão Grande – algo que não é verdade.

O líder do PS admitiu, depois do incidente, que devia ter reagido “mais calmamente”, mas acusou a direita de montar esta acção provocatória, algo que Rui Rio nega.