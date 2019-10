Vítimas da queda de árvore no Funchal não desistem de ver Paulo Cafôfo como arguido

O advogado de uma das vítimas da queda de uma árvore na freguesia do Monte, no Funchal, que em Agosto de 2017 provocou 13 mortos 53 feridos, não se conforma que o antigo presidente do município, Paulo Cafôfo, não continue como arguido no processo.

À entrada para o Juízo de Instrução Criminal da Comarca da Madeira, onde esta sexta-feira arrancou a fase de instrução do processo, Américo Silva Dias, admitiu aos jornalistas recorrer para o Tribunal da Relação, se a juíza mantiver, para o antigo autarca, o despacho de arquivamento proferido pelo Ministério Público (MP), no final da fase de inquérito. “Se a juíza entender que ele [Paulo Cafôfo] não deve ser arguido, não quer dizer que um tribunal superior não entende que ele deve”, defendeu o advogado de duas das vítimas, que requereu a abertura de instrução, precisamente para insistir que o ex-presidente do Funchal continuasse como arguido.

“Não concordo que nesta fase da instrução esteja de fora o presidente da Câmara. Por isso é que eu requeri que ele fosse ouvido. A juíza de instrução rejeitou. Eu fiz uma reclamação, e ela voltou-me novamente a rejeitar”, contou o advogado, repetindo que se a juíza decidir não pronunciar o agora deputado no parlamento madeirense, vai “certamente recorrer da decisão”.

Na altura da queda do carvalho bicentenário, a 15 de Agosto de 2017, durante a procissão do Dia de Nossa Senhora do Monte, a padroeira da Madeira, era Paulo Cafôfo presidente da autarquia, e Idalina Perestrelo a número dois do executivo municipal. Os dois foram constituídos arguidos juntamente com Francisco Andrade, o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes. Terminada a fase de inquérito, o MP decidiu acusar Idalina Perestrelo, que era responsável pelo pelouro do Ambiente Urbano, Espaço Verdes e Públicos, e Francisco Andrade, de 13 crimes de homicídio por negligência e 24 por ofensas à integridade física de forma negligente.

Em relação a Cafôfo, que foi reeleito, com maioria absoluta, em Setembro desse ano para um segundo mandato na autarquia – entretanto renunciou, já este ano, para encabeçar a candidatura do PS à presidência do governo regional – o MP proferiu “despacho de arquivamento parcial por insuficiência da prova indiciária”.

A decisão surpreendeu os assistentes – foram três as vítimas que requereram a abertura de instrução, e querem que o antigo autarca seja julgado – e a defesa da vice-presidente, que era à data a número dois de Paulo Cafôfo. “Não se percebe como é que o MP não produz acusação contra o presidente [da Câmara]”, disse esta semana ao PÚBLICO Daniel Pegado, advogado de Idalina Perestrelo.

“É até expectável que ele seja arguido, se olharmos para o processo do que aconteceu no Porto Santo”, argumentou Américo Silva Dias, referindo-se à queda de uma palmeira no Verão de 2010 no Porto Santo, durante um comício da reentré política do PSD-Madeira. Morreram duas pessoas, e o presidente do município Roberto Silva (PSD), foi condenado, juntamente com dois vereadores, pela prática de um crime de homicídio por negligência, a dois anos de pena suspensa.

Idalina Perestrelo, tal como Francisco Andrade, requereu a abertura de instrução, foi a primeira a ser ouvida pela juíza de instrução criminal Susana Mão de Ferro. Chegou ao tribunal em silêncio, e no interior, numa longa inquirição à porta fechada, que durou toda a tarde, procurou rebater a acusação do MP, de que a não foram tomadas as “medidas adequadas à conservação” da árvore “de forma a evitar o desastre”. Na próxima sexta-feira, será Francisco Andrade a ser ouvido.