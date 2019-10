Juiz Rui Rangel tentou travar o processo disciplinar

O juiz desembargador Rui Rangel, que é suspeito de vários crimes no âmbito da Operação Lex, tentou travar, sem sucesso, o processo disciplinar aberto pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM). O juiz deu entrada com uma acção judicial junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tentando invalidar a conversão do inquérito em processo disciplinar, mas o pedido foi indeferido no final de Setembro, confirmou uma fonte do tribunal ao PÚBLICO.

