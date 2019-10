Ninguém acertou na chave do Euromilhões

A chave do concurso 080/2019 do Euromilhões, sorteado esta sexta-feira, é a seguinte: 6 — 9 — 35 — 41 — 44, e as estrelas 6 — 9​

Em jogo, no primeiro prémio, estavam 190 milhões de euros. Já que ninguém acertou na combinação vencedora, na próxima terça-feira o prémio repete-se — há três meses que ninguém ganha o Euromilhões.

O código do M1lhão, no valor de um milhão de euros, foi atribuído ao código GBW 24003

Consulte os resultados oficiais no site Jogos Santa Casa.