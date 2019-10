“A redução da propina máxima em 200 euros é uma medida demagógica”

A avaliação do mandato do Governo no ensino superior e na ciência é “incomparavelmente mais positiva” do que negativa para o reitor da Universidade Nova de Lisboa (UNL), João Sàágua. Elogia a política científica do ministro Manuel Heitor e a estabilidade financeira que foi dada ao sector. Ainda assim, as universidades continuam a receber menos dinheiro do Estado do que aquele de que realmente precisam, defende.

