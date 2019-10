De “consciência tranquila”, Jerónimo só deverá poder cantar meia vitória no domingo

Pode ter sido a última campanha legislativa de Jerónimo de Sousa à frente do PCP e da CDU, mas o secretário-geral comunista garante ter a “consciência tranquila” quando se lhe pergunta se considera que fez tudo o que podia fazer para estancar a tendência de queda dos comunistas – e que deverá manter-se no domingo.

“Fiz tudo o que poderia fazer para servir o meu partido, para servir os interesses dos trabalhadores e do povo. Esta consciência tranquila eu tenho; em relação a caminhos futuros, a questão não está posta”, afirmou ao PÚBLICO, mantendo aquele que já uma espécie de tabu comunista.

Nestas duas últimas semanas em que a comitiva da CDU andou na estrada, o estilo de campanha foi mais virado para iniciativas dirigidas a temas específicos, dentro de portas, do que as habituais arruadas que eram a imagem de marca dos comunistas. Só anteontem isso aconteceu, na Baixa da Banheira, e ontem a descida do Chiado voltou a provar que a máquina comunista ainda mexe e bem. Mas faltou alegria, cor e entusiasmo na campanha. A juventude CDU, que há quatro anos era presença assídua nos comícios da noite raramente se viu ou ouviu e isso é estranho quando Jerónimo faz das leis laborais, do combate à precariedade e da criação de uma rede pública de creches as bandeiras da campanha. E das pensões – mas para esse tema tem muitos ouvintes pois as plateias estão repletas de reformados.

Apesar dessa mudança de um registo de festa para um mais intimista, Jerónimo não se cansa de repetir que o resultado da CDU está em construção e que vê no contacto com os apoiantes “confiança” num bom resultado no domingo, mas recusa falar de cenários porque o decisor ainda não votou. E 2015 mostrou que não vale a pena fazê-los muito cedo.

E o que significa “bom”? Dos dois objectivos que fixou – aumentar a votação e deputados e não permitir a maioria absoluta (as “mãos livres”) do PS -, Jerónimo de Sousa apenas deverá cantar vitória no segundo. Mas terá depois que batalhar com o Bloco por um lugar ao lado do PS.

Todas as sondagens apontam para uma quebra dos comunistas – e a do PÚBLICO poderá mesmo fazer soar os alarmes quando põe em dúvida, num cenário catastrófico, a eleição em Évora, Santarém e Braga. Porque o primeiro é o distrito do líder parlamentar, João Oliveira – um dos nomes apontados para suceder a Jerónimo -; o segundo é de um deputado de peso, António Filipe; e o terceiro é admitido como terreno muito complicado – será por isso que a CDU aqui termina hoje a campanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O discurso justificativo de domingo já está, em parte, preparado: apesar de “sentir um reconhecimento geral pela intervenção” do PCP no Parlamento e no que conseguiu obrigar o PS a fazer, Jerónimo não consegue explicar por que isso não se reflecte em votos - ou seja, sendo um “passo adiante”, não chega. Admitiu há dias que a geringonça ajudou a reduzir o preconceito em relação ao PCP, mas não o eliminou e ainda há “anticomunismo” latente por aí, diz ao PÚBLICO.

Aos 72 anos, reconhece não estar “fresco como uma alface”, mas diz que só acusará cansaço lá para segunda-feira. Um mau resultado cansá-lo-á mais? “Ao fim de décadas de avanços, retrocessos, vitórias, derrotas, ficamos temperados seja um bom ou mau resultado. Desde que tenhamos um sentimento de que procurámos um bom resultado…”