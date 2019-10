Amaldiçoada pelas sondagens, abençoada por Tancos

Sondagens e Tancos. Assunção Cristas trouxe muitos temas e propostas do CDS para a campanha das legislativas, mas foram estes dois que a seguiram nos mais de 4000 quilómetros que já tinha feito até ao final do dia da última quinta-feira. Das sondagens, dos maus resultados nos estudos de opinião, fugiu como o diabo da cruz. O caso Tancos foi a sua bandeira e puxou por ela todos os dias.

Para quem estabeleceu como objectivo crescer no número de votos e de deputados, a acreditar nas sondagens (todas elas), é de esperar uma derrota estrondosa. Se se olhar para o número de deputados eleitos em 2015 (11, numa eleição em que o CDS concorreu coligado com o PSD), os quatro ou cinco por cento que os estudos de opinião dão agora ao partido apontam para uma desgraça. Se se comparar com o resultado histórico que o CDS conseguiu nas legislativas de 2011 (11,7% e 24 deputados), as sondagens apontam para uma tragédia no domingo.

E, no que respeita a sondagens, há um outro aspecto muito importante. Até às europeias de Maio, o CDS teve sempre, em todos actos eleitorais, resultados superiores aos indicados nos estudos de opinião. Nas europeias, esse mito morreu. O CDS teve o resultado que as sondagens indicavam (6,19%). Se os inquéritos voltarem agora a acertar, como muitos dirigentes temem, as consequências poderão ser muito mais graves do que as verificadas na eleição para o Parlamento Europeu.

Uma eventual perda de deputados poderá deixar fora do Parlamento muitas figuras ilustres do partido e o CDS perderá poder em distritos onde ainda tem algum, como, por exemplo, Aveiro, Viseu, Leiria, Braga, Porto e Lisboa. No limite, até Cristas pode cair da presidência. No partido há alguns elementos que gostariam de a ver fora e um mau resultado poderá ser o momento ideal para avançarem.

Por isso, a líder aproveitou todas as ocasiões para dramatizar o apelo ao voto, lembrando todos os dias aos eleitores que a não-eleição de um deputado do CDS pode significar a eleição de um deputado do BE, CDU ou PS. “Ajude-nos”, pediu vezes sem conta a quem com ela se cruzava.

O desespero dos dirigentes do partido face à possibilidade de um resultado muito negativo ficou latente na quinta-feira. Após saber-se da morte de Freitas Amaral, não tardaram a decidir que muito pouco mudaria na campanha. O CDS suspendeu campanhas quando morreram Amália Rodrigues e a irmã Lúcia, mas manteve-a, ainda que mais sóbria, quando desapareceu a sua figura maior.

Bóia de salvação

Tancos. O caso foi agarrado pela presidente centrista com uma espécie bóia de salvação. Cavalgou-o quase todos os dias juntamente com críticas ao Governo e a Costa. Os centristas justificavam a insistência no tema por ser uma das bandeiras do CDS, mas não é menos verdade que Cristas o via como um bom isco para pescar votos e ignorou alguns avisos de que a insistência no caso a podia prejudicar.

Cristas queria uma campanha sóbria, muito diferente da ruidosa feita por Nuno Melo nas europeias, em que as propostas do partido estivessem em primeiro plano. Mas os bombos, as músicas e os gritos acabaram por ser chamados às ruas para colmatar a falta de pessoas, como foi o caso da arruada no Porto. Queria também uma jornada eleitoral mais moderada no discurso, mas Tancos levou-a para a radicalização.

A líder centrista também teve alguns percalços causados por figuras ilustres do partido. Nuno Melo, com um discurso radical e populista em Famalicão, que Cristas não queria, apagou-a nessa noite. Paulo Portas relegou-a para segundo plano. Surgiu na campanha de Aveiro, quando ela andava a visitar uma empresa no Douro, antes de ir à campanha nacional. Apareceu por vídeo num jantar também em Aveiro e é esperado esta quinta-feira na campanha, em Lisboa.

Em relação às europeias, foi também uma campanha com menos jantares-comícios e menos feiras e mercados. Porém, foi aqui que Cristas mais brilhou. Está uma profissional nos contactos com os eleitores, transmite simpatia e confiança e isso chama as pessoas. Teve muito mais palavras simpáticas do que críticas e distribuiu milhares de beijos e abraços.

Domingo muito se decide num CDS de luto pela morte de um dos seus fundadores.