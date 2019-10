Os jovens vão na “nova onda verde” dos partidos? “É de desconfiar”

No dia em que fez 23 anos, Sofia Tavares saiu à rua para “defender um futuro”. “Onde mais é que poderia estar?”, provoca a estudante de mestrado em Toxicologia Ambiental, meio divertida, meio séria, no fim de uma “festa de anos” que reuniu cerca de 500 manifestantes no Porto, dados da PSP, numa marcha pelo clima que terminou nos Aliados, já de noite. “As mudanças já não vêm assim tão a tempo. A temperatura já subiu um grau. Nós já estamos a remendar.” Para ela, trata-se de uma emergência. Para os partidos que viu “acordar” para o tema nestas legislativas? “É muito à base da caça do voto”, atira, com um encolher de ombros. “Temos de ter atenção porque a maioria dos partidos acaba por dizer que tem medidas ecologistas quando, na realidade, são medidas que não têm qualquer impacto.”

