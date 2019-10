Matosinhos lança plataforma de gestão de monitorização de colónias de gatos

A Câmara Municipal de Matosinhos lançou uma plataforma informática de gestão e monitorização das colónias de gatos de rua. O site do Programa CED (Capturar - Esterilizar - Devolver), além de facilitar o registo das colónias, permite o acesso à informação, a partilha de dados em tempo real, a actualização automática dos animais registados. Torna-se assim possível fazer o ponto de situação em que se encontra cada colónia, explica a autarquia em comunicado, dizendo que a plataforma é “única” no país.

Para acederem a este novo instrumento, as quatro associações de defesa animal com trabalho nesta área — Associação Animais de Rua, Causas de Caudas, MIACIS - Protecção Integração Animal e Midas — com as quais a câmara tem protocolos de cooperação, vão receber formação.

O método CED incide no controlo de colónias de gatos e na redução da população felina existente, nomeadamente os espécimes que sejam portadores de doenças transmissíveis, refere. Na nota enviada às redacções, a câmara revela que, até Setembro, foram intervencionadas 57 colónias de gatos e esterilizados 372 animais (162 machos e 210 fêmeas). Além desses, 397 animais aguardam a intervenção no âmbito deste programa. Os gatos capturados são esterilizados, desparasitados, vacinados e registados e as colónias intervencionadas são supervisionadas pelas médicas veterinárias municipais.

Mais populares A carregar...

A câmara dedicou esta semana aos animais, dado na sexta-feira, 4 de Outubro, assinalar-se o Dia do Animal, e, aproveitando a ocasião, a presidente, Luísa Salgueiro, anunciou à Lusa um investimento de 1,5 milhões de euros em espaços e equipamentos para animais. Entre os projectos estão a construção de parques caninos, parques de matilhas e a remodelação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos (CROAM).