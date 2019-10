Aos Tribunais o que é da Política?

As recentes decisões do Supremo Tribunal do Reino Unido, ao declarar nula e sem qualquer valor a decisão da rainha de suspender o funcionamento do Parlamento, e do Supremo Tribunal do Reino de Espanha, ao negar a inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que visa a exumação do cadáver de Franco do Vale dos Caídos, embora muito diferentes, podem ser vistas como dois importantes exemplos da judicialização da política, isto é, da passagem daquilo que, tradicionalmente, era do domínio da política, para a responsabilidade dos tribunais.

Continuar a ler