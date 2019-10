Cláudio Couto. Compreender o Brasil na Era Bolsonaro

No episódio desta semana do podcast Quarenta e Cinco Graus, a conversa é com o cientista político brasileiro Cláudio Couto, professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo (Brasil).

Fala-se, claro, de política brasileira, com foco na conjuntura actual de grande instabilidade da qual é simultaneamente consequência e causa a tumultuosa presidência de Jair Bolsonaro. Tenta-se perceber os factores de fundo que explicam este estado de coisas, desde a história política recente do Brasil às particularidades do sistema político, passando por factores que influenciam directamente a satisfação dos eleitores, como como a economia, a corrupção, a criminalidade ou ainda, a um nível mais profundo, o peso crescentes da moral conservadora, ligado à ascensão das igrejas evangélicas.

Estes últimos factores são essenciais para perceber a situação actual. E se há alguns, como o preconceito em relação a minorias, que explicam o apoio do eleitorado a Bolsonaro, outros há – como o aumento da violência ou a queda da economia – que revelam claramente um falhanço das instituições para o eleitor brasileiro médio.

Algumas notas de contextualização: quando o convidado fala, en passant, na chamada “era Vargas“, refere-se ao tempo de Getúlio Vargas, que foi presidente durante a 1ª metade do século XX e foi provavelmente o mais icónico político brasileiro desse século; quando fala no ministério da Fazenda brasileiro, o equivalente em Portugal é o ministério das Finanças.

Subscreva o programa Quarenta e Cinco Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.