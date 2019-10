Governo de Hong Kong proíbe máscaras em tentativa de parar protestos

A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a proibição do uso de máscaras em eventos públicos – uma maneira de tentar fazer parar as manifestações que duram há quatro meses, e nas quais muitos manifestantes usam máscaras para se proteger do gás lacrimogéneo lançado pela polícia.

Lam garantiu, no entanto, que Hong Kong “não está em estado de emergência”, cita o South China Morning Post

A polícia, pelo seu lado, lançou no início da semana linhas de orientação que aumentaram as situações em que lhes é permitido o uso da força, segundo documentos obtidos pela agência Reuters.

Isto acontece na semana em que um manifestante foi atingido por um tiro de uma bala real, a primeira vez que este tipo de munições foram usadas directamente contra manifestantes – até então, os ferimentos, mesmo que por vezes graves, tinham sido causados por balas de borracha.

Para a proibição das máscaras foi invocada uma lei do tempo colonial, que não é usada há mais de 50 anos, segundo o South China Morning Post. Fontes citadas pelo jornal dizem que a nova lei pode implicar uma pena de prisão de até um ano ou uma multa de 25 mil dólares de Hong Kong (cerca de 2,9 mil euros).

Ainda antes de a medida ser oficialmente anunciada, centenas de trabalhadores em escritórios na zona financeira a saíram para a rua de máscara.

Os protestos em Hong Kong começaram em Junho por causa de uma proposta de lei que permitiria extradição para a China, mas alargaram-se para pedir mais democracia no território, incluindo, por exemplo, poder escolher os seus líderes livremente e não a partir de uma lista pré-aprovada por Pequim.