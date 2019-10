Aveiro: Requalificação da Avenida Lourenço Peixinho vai custar 4,5 milhões

O projecto da requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, já foi aprovado em sede camarária, assim como a abertura de concurso público para a obra, orçada em cerca de 4,5 milhões. A intervenção, que tem um prazo previsto de execução de 16 meses, irá reservar mais espaço para os peões, com “passeios amplos, com larguras superiores a 5 metros em toda a sua extensão”, destacou a autarquia.

O espaço destinado aos veículos foi reduzido, passando as vias de circulação a deter as medidas mínimas (3,25 metros na faixa de rodagem para transportes públicos e ciclovia e 3 metros na faixa de rodagem normal) e limitação da velocidade para o máximo de 30 quilómetros por hora.

O projecto para a reformulação daquela que é a principal avenida de Aveiro, “prevê duas faixas de rodagem com duas vias em cada sentido e uma zona de estacionamento em paralelo à via, também em cada sentido, junto aos passeios”, desvendou a autarquia. Esta requalificação pretende “valorizar e rentabilizar os usos e a imagem da avenida, aumentado o espaço público, no sentido de promover as relações humanas, dando mais qualidade ao espaço pedonal e ciclável”, foi ainda vincado pela edilidade.

O desenho aumenta e qualifica o parque arbóreo daquela artéria, passando de 69 para 147 árvores, valorizando, também, o património e garantindo a construção e o bom funcionamento das novas redes de infra-estruturas de iluminação pública, águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, assim com dos vários modelos de mobilidade e transportes.

A aprovação do projecto, ocorrida na noite da passada quinta-feira – na mesma reunião camarária em que foi aprovado o desenho final da obra de requalificação do Rossio -, não contou com os votos favoráveis dos vereadores da oposição. Os vereadores Manuel de Sousa e João Sousa (PS) contestam o facto de o projecto não respeitar a memória da avenida, nomeadamente no que diz respeito “a uma das suas imagens de marca: o separador central, cuja área vai ser reduzida”. “Também se deslocam alguns elementos históricos, como é o caso do Monumento ao Soldado Desconhecido”, criticou Manuel de Sousa.

Na base do voto contra dos vereadores socialistas esteve, também, a falta de discussão do projecto. Concordando com a ideia de que a Avenida Lourenço Peixinho carece de uma intervenção de requalificação, o que os socialistas não apoiam é “a forma e o conteúdo” desde projecto.

Quem também emitiu uma nota negativa foi a MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, que lamenta a opção por vias partilhadas entre transportes públicos e velocípedes. A solução apresenta “diversos e graves problemas em termos de segurança para quem opta pela forma de deslocação saudável e ecológica”, alertam.

Rápido e bem, defende associação

Da parte da Associação Comercial de Aveiro (ACA) fica apenas uma exigência: que a obra se faça rápido e bem. Considerando que o projecto vai ao encontro daquilo que já tinha sido definido num outro, encomendado pela própria ACA, há cerca de 10 anos, Jorge Silva, presidente da associação, defende que, agora, importa acautelar que os prazos são respeitados e os lojistas devidamente informados. “O que está previsto é que haja sessões de esclarecimento com os comerciantes e certezas quanto ao cumprimento dos prazos”, realçou em declarações ao PÚBLICO.