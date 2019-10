Clientes da CGD estiveram impossibilitados de utilizar cartões de débito

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estiveram impossibilitados, durante algumas horas da noite desta sexta-feira, de utilizar cartões de débito para proceder a pagamentos e levantamentos no multibanco. No entanto, o problema já se encontra resolvido.

Na origem esteve um “problema técnico que estava a afectar as comunicações com a SIBS” — a entidade que gere a rede multibanco —, confirmou ao PÚBLICO fonte da CGD. As equipas técnicas da SIBS e da CGD já conseguiram resolver a falha, adiantou a mesma fonte cerca das 22h40 desta sexta-feira.

O problema terá afectado os pagamentos através de terminais bancários, assim como os levantamentos no multibanco e a utilização da aplicação MBWay.

A SIBS garante, numa resposta enviada ao PÚBLICO pelas 23h, que “a rede multibanco está operacional e os serviços SIBS em funcionamento regular”. “Alguns constrangimentos que possam estar a ser sentidos são alheios à SIBS”, acrescenta a nota.