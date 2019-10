Almeirim vai produzir cenouras bebés para a Europa e o Governo apoia

O objectivo é criar, em Almeirim, distrito de Santarém, uma unidade industrial para a produção de cenouras bebés para comercializar no mercado europeu sob a forma de um snack embalado. O projecto é da 52-Fresh, uma empresa detida pela Fresh-52, sociedade com sede no Luxemburgo, mas conta com o apoio do Governo, através da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

O despacho que aprova a minuta do Contrato de Investimento entre a empresa e a AICEP foi publicado esta sexta-feira em Diário da República e assinado pelo ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira e pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

De acordo com esse documento, a empresa deverá investir mais de 49,8 milhões de euros.

Para justificar o apoio, além de mencionar a contribuição para o desenvolvimento daquela região, assim como o facto de criar postos de trabalho (cerca de 183), o despacho do Governo explica que o “projecto introduz em Portugal o fabrico de uma nova tipologia de produtos com carácter único e inovador, através de um processo organizacional integrado e sustentável, inexistente no mercado nacional e europeu, que se inicia com a germinação e colheita da cenoura, segundo um programa rotacional e específico de cultivo, e se estende até ao final do ciclo produtivo com o aproveitamento de resíduos”.

Acresce que, “com a implementação deste projecto, abre-se igualmente um novo segmento de mercado para as exportações portuguesas da fileira alimentar dirigidas a mercados sofisticados tais como o do Reino Unido, mas também com peso expressivo na Alemanha, em França e em Itália”.