Portugal vence Albânia na qualificação para o Europeu feminino

Portugal estreou-se esta sexta-feira com uma vitória na Albânia, por 1-0, no Grupo E da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol feminino de 2021. Jéssica Silva (16’) marcou o único golo da selecção nacional, que procura qualificar-se pela segunda vez consecutiva para um Europeu.

Com este triunfo, Portugal igualou Escócia e Finlândia, com três pontos, enquanto Albânia, já com dois jogos, e Chipre ainda não pontuaram.

Portugal receberá, a 12 de Novembro, a Finlândia, equipa que visitará a 14 de Abril de 2020, no terceiro encontro da fase de apuramento.