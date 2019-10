Miguel Oliveira confiante após dupla queda

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) sofreu, esta sexta-feira, duas quedas durante os treinos livres do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, mas espera “recuperar a confiança” já na sessão de qualificação de sábado.

“Começámos o dia com uma queda violenta. Felizmente, sem consequências”, disse o piloto almadense, em comunicado divulgado pela equipa.

Miguel Oliveira voltou a cair na segunda sessão de treinos livres para a 15.ª prova da temporada do Mundial de motociclismo de velocidade. “Na segunda sessão estava com pouca confiança. Ainda por cima, sofri uma pequena queda na última curva. No geral, foi um dia difícil, mas não estamos muito longe dos outros. Espero reconquistar a confiança”, concluiu o piloto da KTM.

Miguel Oliveira realizou a sua melhor volta do dia na segunda sessão, com o tempo de 1m31,936s, que o coloca na 19.ª posição.