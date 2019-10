Marc Márquez supera acidente violento na Tailândia

O dia no Circuito Internacional de Chang, em Buriram, na Tailândia, ficou marcado pela violenta queda sofrida pelo líder do Mundial de motociclismo de velocidade, o espanhol Marc Márquez (Honda), que teve de ser transportado para o hospital para realizar exames complementares de diagnóstico, antes de ser considerado apto para competir.

O espanhol sofreu contusões na perna esquerda e na anca, mas sem qualquer fractura, apesar de ter ficado bastante queixoso em pista, ao lado da mota, completamente destruída.

“Devido ao impacto, ficou com problemas em respirar, mas quando chegou ao hospital já estava restabelecido”, explicou o médico espanhol Angel Charte, que acompanhou o campeão mundial.

A queda, que ocorreu no final da primeira sessão, na mesma curva sete em que tinha caído Miguel Oliveira na primeira volta dessa sessão inicial, não impediu Márquez de alinhar nos segundos treinos livres, em que realizou o sexto melhor tempo.

O piloto da Honda, que já caiu dez vezes nesta temporada, liderou durante grande parte da sessão antes de ser batido por quatro motas Yamaha e uma Ducati.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi o mais rápido do dia, rodando em 1m30,404s, deixando o espanhol Maverick Viñales em segundo, a 193 milésimos. O italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) foi terceiro, a 221 milésimos de Quartararo.

