Duas lesões e uma expulsão na insólita vitória dos Springboks

Era a única partida nesta sexta-feira no Campeonato do Mundo de râguebi e em jogo estava a luta pelo segundo lugar no Grupo B, posição que garantirá a 20 de Outubro um lugar nos quartos-de-final que serão disputados em Tóquio. Sem surpresa, a África do Sul acabou por superar a Itália e ficar com o apuramento praticamente garantido, mas o triunfo por 49-3 dos Springboks em Shizuoka, bem próximo do monte Fuji, ficou marcado por um acontecimento pouco habitual: a meio da primeira parte, a Itália perdeu os dois pilares direitos por lesão e as formações-ordenadas deixaram de ser disputadas.

Apesar de o favoritismo estar todo do lado da África do Sul, a vitória dos italianos sobre os sul-africanos há três anos, num jogo teste em Roma, dava alento à selecção comandada pelo irlandês Conor O'Shea e no duelo entre avançados estava um dos pontos de interesse do confronto entre Springboks e Azzurri. A expectativa durou pouco.

Com menos de dois minutos, o pilar italiano Simone Ferrari teve que ser substituído por lesão. Para o seu lugar entrou Marco Riccioni, mas o jovem do Benetton Treviso esteve pouco tempo em campo. Antes de se chegar a meio da primeira parte, Riccioni abandonou o relvado com uma lesão no joelho e sem pilares direitos italianos no banco, avançou para o campo Nicola Quaglio, que alinha do lado esquerdo.

Para preservar a integridade física dos jogadores, o árbitro inglês Wayne Barnes cumpriu o que está previsto nos regulamentos e comunicou que as formações-ordenadas deixariam de ser disputadas. Ou seja, os jogadores não podiam fazer força. De forma insólita, uma partida entre selecções do top-12 mundial perdia um dos atractivos do râguebi: a luta entre “packs” nas formações-ordenadas.

Com o duelo condicionado, o jogo perdeu interesse, mas o intervalo chegou com a África do Sul na frente por 17-3, após dois bons ensaios de Cheslin Kolbe (5') e de Mbongeni Mbonambi (26').

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas os problemas na primeira-linha italiana não se ficaram pelas lesões. Numa das primeiras jogadas da segunda parte, Andrea Lovotti foi expulso por placar Duane Vermeulen projectando-o em seguida contra o relvado. A Itália perdia o terceiro pilar e, com menos um jogador, deixou de oferecer resistência.

Mesmo sem ter que subir o ritmo, a África do Sul começou a encontrar espaço para atacar e com mais cinco ensaios - Cheslin Kolbe (52'), Lukhanyo Am (57'), Makazole Mapimpi (67'), RG Snyman (75') e Malcolm Marx (82’) -, colocou o marcador final em 49-3, o resultado mais desnivelado entre as duas selecções dos últimos 18 anos.