Velho Museu dos Coches com vidros partidos, novo sem elevadores principais há mais de três meses

Início da tarde no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Os turistas atravessam a praça em casais ou em grupos saídos dos autocarros estacionados na entrada virada para a Avenida de Brasília. Passam indiferentes às duas charretes prontas a dar um passeio por Belém que ali esperam clientes, aproveitando as sombras do grande edifício desenhado pelo brasileiro Paulo Mendes da Rocha e pelo português Ricardo Bak Gordon. Na bilheteira não há filas mas, lá dentro, as duas grandes naves da exposição permanente têm muita gente. Ouvem-se guias turísticos a falar alemão e francês. Acabado de entrar, um americano tenta usar, em vão, a aplicação que dá acesso a uma verdadeira visita guiada ao museu. “Nem sempre o wi-fi funciona”, explica um dos vigilantes. “De manhã estava bom.”

No piso térreo, mesmo à entrada, anuncia-se esta app junto aos dois enormes elevadores concebidos pelos arquitectos que agora estão parados. “Um está avariado desde Maio e o outro desde Junho”, informa a funcionária. Para aceder à exposição permanente no piso 1 é preciso subir as escadas que só deviam ser usadas em emergências. “É uma situação complicada, insustentável, que estamos a tentar resolver com os arquitectos”, diz ao PÚBLICO a directora do museu, Silvana Bessone, reconhecendo que “o Verão foi muito difícil” e que os operadores turísticos têm vindo a queixar-se. “A Direcção-Geral do Património Cultural [DGPC] está a acompanhar a situação e está também a resolver o problema da biblioteca, onde ainda não temos Internet, absolutamente necessária para os investigadores externos que aqui vêm trabalhar e fazer as suas pesquisas.”

Sempre que chega um visitante com mobilidade reduzida, é necessário que um segurança o reencaminhe para um elevador de serviço, onde só cabe uma cadeira de rodas de cada vez, explica Bessone. “Os operadores turísticos vêm fazer a visita [com os seus clientes] com o tempo contado. O nosso museu é muito grande e todas estas coisas atrasam. Além disso, esta solução de recurso tem outro inconveniente – põe quem vem de fora em áreas de acesso reservado, junto ao corredor das reservas, onde só deviam entrar funcionários da casa.”

O museu tem outros dois elevadores públicos com ligação ao piso zero, muito mais pequenos (com uma lotação de 13 pessoas, enquanto nos principais é de 70), junto à entrada para o auditório, mas não dão acesso directo ao primeiro andar. E mesmo assim só um deles está a funcionar – o outro também está avariado. Ambos levam ao piso 2, onde ficam os serviços administrativos e o espaço que deveria ser um restaurante (o museu foi inaugurado há quatro anos mas não foi ainda lançado o concurso para a concessão) e que hoje é usado para exposições temporárias. Quem quiser chegar à exposição permanente a partir do segundo andar terá de aí procurar outro elevador que não desce até ao piso zero, situado na zona dos passadiços que permitem a quem os percorre ver a colecção de cima, como se fosse um pássaro ou um drone. “Para quem tem dificuldade em andar, os dois elevadores ficam longe um do outro”, reconhece a directora. E esta entrada só está aberta ao público quando há exposições temporárias.

Manutenção em permanência

Aos problemas no novo edifício, que custou mais de 40 milhões de euros e tem sido alvo de controvérsia desde o seu nascimento, somam-se os do antigo picadeiro que durante cem anos acolheu esta singular colecção nacional, uma das melhores do mundo no seu género.

Há várias janelas com vidros em falta ou partidos

Sobe-se a Calçada da Ajuda e, logo à primeira vista, nota-se que as janelas do velho museu, ainda hoje visitável, precisam de uma intervenção. Há madeiras apodrecidas, tinta a destacar-se e vidros em falta, partidos ou remendados com fita-cola. Silvana Bessone informou a DGPC em 2017 de que era preciso proceder à substituição de vidros e de algumas janelas, trabalhos orçados em cerca de 40 mil euros, mas até agora nada foi feito. “Sabemos que os recursos para os museus são muito escassos e que em 2000 e em 2016/17 tivemos obras na cobertura, mas precisamos mesmo de tratar das janelas do picadeiro. Precisamos, aliás, de uma equipa de manutenção em permanência para trabalhar nos dois edifícios.” Pela sua dimensão e pela sua diversidade, os Coches têm características que assim o exigem, acrescenta.

As obras na cobertura puseram fim às infiltrações que deixaram “com fendas” os três painéis ovalados do tecto da galeria principal e “danificadas” algumas das pinturas sobre tela do tecto da galeria superior, todos da autoria de José Malhoa e de António da Conceição e Silva. “Também é muito importante restaurar estas pinturas”, diz Silvana Bessone, que gostaria de vir a instalar no picadeiro uma grande exposição permanente dedicada ao cavalo e à arte equestre, para a qual anda à procura de mecenas.

Com 320 mil visitantes em 2018, ano em que houve uma quebra acentuada no número de visitantes no conjunto dos 23 equipamentos da DGPC, o dos Coches continua a ser o museu mais visitado deste universo. Está, no entanto, ainda muito longe do um milhão/ano de que chegaram a falar alguns responsáveis da Cultura.

O PÚBLICO tentou ao longo de todo o dia obter reacções junto da DGPC, sem sucesso.