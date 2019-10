A trienal de Oslo propõe uma “arquitectura de decrescimento”. O que é isso?

O encontro numa cabina de sauna situada na margem oposta à Ópera de Oslo está marcado para as oito da manhã. Chegamos com alguns minutos de atraso porque não só é difícil orientarmo-nos numa cidade quando chove, mas também porque desacelerámos o passo perante a ideia de uma sauna seguida de mergulho nas águas do fiorde que banha a cidade. Já não parece tão apetecível como na véspera, quando nos inscrevemos nesta sessão do programa para a imprensa internacional da Trienal de Arquitectura de Oslo, que começou na semana passada e durará até ao final de Novembro. Estão 11°C cá fora e não se vê vivalma no bairro de Bjørvika para perguntar se estamos no sítio certo.

