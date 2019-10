Toquinho: “A minha ligação com a bossa nova é de filho para pai”

Foi em Maio de 2018 que Toquinho esteve pela última vez em Portugal, numa digressão de salas cheias em Lisboa, Porto, Coimbra e Seixal, a pretexto da celebração dos seus 50 anos de carreira. Uma data que lhe diz menos do que a música, que nunca abandonou e que o leva a aprontar mais um disco de originais, a publicar ainda este ano. Agora regressa para mais três concertos, dois em Lisboa (7 e 8, no Tivoli BBVA, às 21h30) e um no Porto (Casa da Música, dia 9, às 21h). Com ele (voz e violão), estarão a jovem cantora Camilla Faustino, natural de Goiânia e muito elogiada pela crítica (lançou este ano o DVD Bossa Sempre Bossa, gravado ao vivo, com direcção de Marcos Maynard) e o exímio clarinetista e saxofonista Nailor Proveta.

