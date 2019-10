“Eu era sinistro”

Jean-Louis Trintignant

Um tipo discreto, de graça juvenil e com desejo de normalidade— foi assim Jean-Louis Trintignant, “sinistro”. Em vez da nouvelle vague teve a história do cinema italiano, do fascismo ao terrorismo. Teve um prémio de interpretação em Cannes. E um filme que fez o mundo trautear Da ba da ba da, ba da ba da ba. A homenagem da Festa do Cinema Francês na Cinemateca talvez seja excessivamente discreta.