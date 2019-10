“Os arquitectos consideram que o seu nicho é a cidade. E é pena”

Sébastien Marot

A cidade liberta-nos? Só nela podemos ser indivíduos? O movimento é sempre bom? Uma exposição da Trienal de Arquitectura de Lisboa, com curadoria de Sébastien Marot, questiona o fascínio que as cidades exercem e propõe que se revalorize a relação com o campo e com a ideia de comunidade.