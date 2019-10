McQueen, l’enfant terrible da moda à lupa

Com realização dos estreantes Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, um documentário que, recorrendo a entrevistas e imagens de arquivo, percorre as várias facetas de Alexander McQueen (1969-2010) e traça o retrato de um dos criadores mais respeitados do mundo.

McQueen foi distinguido diversas vezes com o prémio de designer de moda britânico do ano, bem como designer de moda internacional do ano pelo Conselho de Designers de Moda — a mais prestigiada distinção da indústria.

As suas criações mais conhecidas vão da capa do álbum Homogenic, de Björk, à imagem de artistas como Rihanna, Sarah Jessica Parker, Isabella Blow e Lady Gaga.

Dia 5 de Outubro, no TVC2, às 12h20.